В ПетрГУ открыли агробиокласс с 3D-моделями животных

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) презентовал агробиокласс для профориентационной работы со школами с целью привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство. В классе представлено различное оборудование, в том числе 3D-модели животных, говорится в сообщении Минсельхоза Карелии.
«16 октября в ПетрГУ состоялось открытие агробиокласса. Университет занимается профориентационной работой со школами. Класс оснастили мебелью и приобрели необходимое оборудование. Скелеты, коллекции органов и тканей, различные гистологические препараты, гербарии, коллекции семян, 3D-модели животных — все это поможет будущим специалистам получить знания и практические навыки», — говорится в сообщении.
В агробиоклассе планируют проводить лекционные и практические занятия по различным направлениям, включая растениеводство, животноводство, кинологию. К проекту присоединилась школа из поселка Ладва Прионежского района республики, где открылся класс сельскохозяйственного направления. Для десятиклассников из Ладвы провели ознакомительный урок.
Средства на реализацию проекта предоставила компания «Гранд Агро» — собственник одного из сельскохозяйственных предприятий Прионежья. В акционерном обществе нуждаются в молодых специалистах, пояснили в Минсельхозе республики.