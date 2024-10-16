В ПетрГУ открыли агробиокласс с 3D-моделями животных

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) презентовал агробиокласс для профориентационной работы со школами с целью привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство. В классе представлено различное оборудование, в том числе 3D-модели животных, говорится в сообщении Минсельхоза Карелии.