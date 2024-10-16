В Шахтах следователи завели дело после смерти монтажника. Об этом сообщили в региональном ведомстве 16 октября.
Согласно опубликованной информации, в следственный отдел поступило сообщение о смерти 43-летнего монтажника. Мужчина упал с высоты на одном из строительных объектов. Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Расследование уголовного дела продолжается.