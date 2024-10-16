Жителям Башкирии рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

С наступлением холодов многие водители в Башкирии сталкиваются с вопросом: когда же пора менять летнюю резину на зимнюю? Эксперты рекомендуют заняться заменой шин, когда среднесуточная температура не будет подниматься выше +5 градусов. Чем грозит использование резины не по сезону и когда автомобилистам лучше «переобуться»? «КП-Уфа» разбиралась в вопросе.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ.
Первое и главное, зачем нужно менять шины — это безопасность. Зимняя резина спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальное сцепление с дорогой в условиях низких температур, снега и льда. Летние шины теряют свои характеристики при похолодании, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению управляемости автомобиля. Шины становятся жесткими и менее эластичными, что существенно снижает сцепление с дорогой. В условиях зимних башкирских дорог это запросто может стать причиной аварии. Если вы не уверены в своих навыках «переобувки» или просто хотите сэкономить время, всегда можно обратиться в шиномонтаж. Профессионалы быстро и качественно проведут замену резины.
Также следует помнить, что в России (и в Башкирии соответственно) существует закон, требующий использования зимней резины в период с 1 декабря по 1 апреля. За его нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Но еще до этого времени важно следить за прогнозом погоды, чтобы не пропустить момент, когда окончательно ляжет снежный покров. Судя по прогнозам синоптиков, такой момент в Башкирии не за горами. Уже стремительно холодает с каждым днем, ночью градусники уличных термометров опускаются до −13, а в горных районах и вовсе выпал первый снег. А как мы знаем, неожиданные снегопады в республике — не редкость, поэтому уже к концу октября можно смело отправляться менять резину, не прогадаете.
Кстати, даже автоинспекторы советуют не оставлять вопрос замены резины на последний момент! Заботьтесь о своей безопасности и комфорте на дороге, меняя летнюю резину на зимнюю вовремя. Старые шины, которые пришли в негодность, можно отдать на утилизацию в специализированные пункты или использовать для других целей — например, как подставки для растений или в качестве материалов для творчества. Не стоит оставлять использованную резину где попало.