Жителям Башкирии рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

Также следует помнить, что в России (и в Башкирии соответственно) существует закон, требующий использования зимней резины в период с 1 декабря по 1 апреля. За его нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Но еще до этого времени важно следить за прогнозом погоды, чтобы не пропустить момент, когда окончательно ляжет снежный покров. Судя по прогнозам синоптиков, такой момент в Башкирии не за горами. Уже стремительно холодает с каждым днем, ночью градусники уличных термометров опускаются до −13, а в горных районах и вовсе выпал первый снег. А как мы знаем, неожиданные снегопады в республике — не редкость, поэтому уже к концу октября можно смело отправляться менять резину, не прогадаете.