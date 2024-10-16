По «Секрету» всему свету: зачем Victoria’s Secret вернула свои показы

В этот раз можно было увидеть больше смуглых и темнокожих лиц, чем когда-либо в истории этого шоу, а также моделей категории plus-size. Одна из них — Эшли Грэм — дебютировала на показе Victoria’s Secret в черном кружевном боди, прозрачном халате и крыльях с золотыми цветочными акцентами. Еще 10 лет назад подобное в политике бренда казалось невозможным. Однако запомнится Victoria’s Secret Fashion Show 2024 и тем, что впервые в нем приняли участие трансгендерные женщины — на подиум вышли 27-летняя бразильская модель Валентина Сампайо и 21-летняя американская модель Алекс Консани (ЛГБТ-движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). И даже этот ход не заставил специалистов принять шоу. Британское издание Daily Mail раскритиковало показ, собрав также негативную реакцию зрителей.