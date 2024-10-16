По «Секрету» всему свету: зачем Victoria’s Secret вернула свои показы

Victoria’s Secret Fashion Show 2024 — громкое возвращение показов одного из самых популярных брендов женского белья, которые находились на паузе с 2018 года. Бренд обвиняли в отсутствии инклюзивности, теперь он провел работу над ошибками: на подиуме, где некогда существовала строгая политика выбора моделей, можно увидеть женщин разных форм, комплекций и даже гендерной ориентированности (ЛГБТ-движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). Однако многие критики посчитали прошедший показ слишком искусственным и стерильным. Представленная на дефиле новая коллекция не скоро дойдет до России: бренд официально не представлен у нас с 2022 года, хотя активно завозится и продается на маркетплейсах. «Известия» разбираются, насколько удачно состоялась перестройка Victoria’s Secret.
«Ангелы» Victoria’s Secret — популярного американского бренда женского белья — вернулись на подиум после шестилетнего перерыва. Вечером 15 октября в Бруклине (в Москве это была уже глубокая ночь 16 октября) состоялся первый с 2018 года показ Victoria’s Secret Fashion Show 2024. В последней коллекции женского белья дефилировали ветераны фэшн-индустрии: модели Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс, Адриана Лима, Ирина Шейк, Барбара Палвин — оригинальные «ангелы» Victoria’s Secret воссоединились с совершенно новыми лицами, всего по подиуму прошлись 62 женщины.
Новый показ стал попыткой Victoria’s Secret ответить на вопрос, сможет ли компания написать новую успешную главу в своей истории. Предыдущая завершилась в 2019 году, когда представители Victoria’s Secret объявили, что впервые за 25 лет традиционный показ не состоится. Несколько десятилетий американский бренд женского нижнего белья, купальников и косметики был главным символом гламура, самым крупным и популярным не только в США, но и за их пределами. Репутацию Victoria’s Secret подпортило движение #MeToo. Именно оно вскрыло историю руководителей компании — те сотрудничали с скаутами, которые на самом деле занимались поставками несовершеннолетних девушек богатым мужчинам, в частности американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Тот, в свою очередь, был бывшим финансовым менеджером владельца Victoria’s Secret Лесли Векснера.
Помимо сексуального насилия большая порция критики была связана с отсутствием инклюзивности и продвижением устаревших идей женственности, а также нежеланием Victoria’s Secret следовать меняющемуся ландшафту в индустрии моды. Бренд ругали за ставшую пережитком прошлого гиперсексуализацию моделей. Концепция белых и нездорово худых моделей утратила свою условную привлекательность еще в конце 2010-х годов.
Долго отбиваться от обвинений в сексизме и отказе работать для женщин с разными фигурами и размерами бренду пришлось и после провокационных комментариев о трансгендерных и plus-size моделях, сделанных в 2018 году Эдом Разеком — директором по маркетингу в его тогдашней материнской компании L Brands. Падение бренда тогда выразилось в цифрах: число зрителей Victoria’s Secret Fashion Show сократилось с 9,7 млн человек в 2013 году до 3,3 млн в 2018-м. Популярность стремительно завоевывали новые, более инклюзивные бренды, как, например у певицы Рианны. Ее Savage X Fenty предлагал женщинам больший диапазон размеров, а также стремился к многообразию моделей в рекламных кампаниях и мероприятиях.
Полностью переосмыслить концепцию модных показов, которые ежегодно смотрели миллионы зрителей, Victoria’s Secret не удалось, но в преддверии нового компания пообещала провести тотальную работу над ошибками. Основная мысль нового шоу: будущее бренда нижнего белья должно формироваться женщинами.
Показ открылся выступлением участницы самой популярной южнокорейской герл-группы Blackpink Лизы, а затем по подиуму прошлась Адриана Лима. Компанию одной из самых первых «ангелов» Victoria’s Secret составили самые востребованные лица модельного бизнеса: сестры Джиджи и Белла Хадид, дефилирующие под живое выступление певицы Шер, Лила Мосс и ее мать, супермодель Кейт Мосс, которая дебютировала в шоу Victoria’s Secret в 50 лет, и даже Тайра Бенкс. Фирменные крылья ангела, в которых на подиум вышло большинство моделей, созданы из искусственных перьев и были одобрены PETA — американской некоммерческой организацией «Люди за этичное обращение с животными». Присутствие женского взгляда ощущалось и в нарядах: комплекты женского белья выглядели более изящными и удобными, а некоторые состояли из леггинсов и прозрачных накидок.
«В этом отношении шоу выглядело по-другому. В других аспектах это было то же самое блестящее, усыпанное перьями зрелище, которое поклонники помнят с его расцвета. Если высокооктановое вступительное выступление Лизы, которая появилась и заиграла свой хит Rockstar, не сделало этого очевидным, то прибытие Джиджи Хадид — в розовом атласе, каблуках с ремешками, которые ползли змейкой до середины икры, и поистине гигантской парой механических розовых крыльев определенно это сделали. 29-летняя модель начала показ, подмигнув и послав воздушный поцелуй зрителям, прежде чем отправиться по подиуму. После этого был конвейер из крупных моделей, которые — в сочетании с музыкальными гостями — подвергали публику реальному риску хлыстовой травмы», — пишет Керри Макдермотт из Vogue.
В этот раз можно было увидеть больше смуглых и темнокожих лиц, чем когда-либо в истории этого шоу, а также моделей категории plus-size. Одна из них — Эшли Грэм — дебютировала на показе Victoria’s Secret в черном кружевном боди, прозрачном халате и крыльях с золотыми цветочными акцентами. Еще 10 лет назад подобное в политике бренда казалось невозможным. Однако запомнится Victoria’s Secret Fashion Show 2024 и тем, что впервые в нем приняли участие трансгендерные женщины — на подиум вышли 27-летняя бразильская модель Валентина Сампайо и 21-летняя американская модель Алекс Консани (ЛГБТ-движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). И даже этот ход не заставил специалистов принять шоу. Британское издание Daily Mail раскритиковало показ, собрав также негативную реакцию зрителей.
«Шоу Victoria’s Secret теперь выглядит слишком современным и скучным, мы разочарованы», — приводит издание комментарии зрителей.
Заместитель редактора журнала Teen Vogue Айяна Ишмаэль поддерживает критику, отмечая, что прошедший показ все-таки относится к тем некогда великим вещам, которые стоило бы оставить в прошлом.
«Один из ведущих сказал почти отрепетированным тоном: “Victoria’s Secret так предана уверенности женщин”. И, по-видимому, от нас ждут, что мы им поверим. Голос Тайры Бэнкс открыл шоу, когда она прогремела в микрофон: “Совершенно новый показ мод Victoria’s Secret, где женщины берут бразды правления в свои руки и находятся в центре внимания”. Но мы просто об этом говорим, слова не предвещают действия», — написала она в своей колонке в Teen Vogue.
Ишмаэль отметила, что всё в прошедший вечер было сконцентрировано на попытке продать представленную коллекцию. Шоу транслировалось на Prime Video и сотрудничало с Amazon. В этом году зрители также могли следить за показом и одновременно с этим в режиме реального времени покупать образы, продемонстрированные на подиуме. Изделия доступны для покупки в магазине Amazon Fashion. Коллекция действительно отличается своей доступностью. Так, кружевной боди-тедди Victoria’s Secret Fashion Show 24 и сатиновая пижама из этой же коллекции стоят порядка $80 (7,7 тыс. рублей). Есть позиции, которые стоят дороже, — цены на некоторые комплекты начинаются от $100 (9,7 тыс. рублей).
Из России товары бренда Victoria’s Secret заказать, равно как и официально приобрести, нельзя, компания приостановила деятельность в стране весной 2022 года. При попытке выбрать товары из новой коллекции на Amazon Fashion пользователя предупреждают, что «данная функция недоступна для пользователей из этого региона». При этом некоторые товары Victoria’s Secret можно найти в маркетплейсах Ozon, Lamoda и «Яндекс Маркет». Однако на сайтах представлены старые коллекции, информации о том, будет ли поставка новых комплектов, пока нет. Да и подлинность представленного подтвердить тоже непросто. Многие покупательницы прибегают к услугам байеров. Пока это один из немногих способов разжиться товарами брендов, которые покинули Россию. Правда, их стоимость будет выше за счет комиссии самих перекупщиков. Еще один существенный минус — невозможность предварительной примерки или возврата товара.
Говорить о том, сработала ли ставка Victoria’s Secret, пока еще рано. В каком-то смысле прошедшее шоу действительно попало в нужный тон, но пока всё это похоже на попытку ответить на все те негативные заголовки в прессе, которые преследуют компанию с 2019 года. Сдвиг случился, но вряд ли Victoria’s Secret поднимется на те же высоты, что и десять лет назад. Той монокультуры, которой бренд так искусно управлял, больше не существует. Стать актуальным сегодня сложнее, чем когда-либо. Даже с plus-size и трансгендерными моделями (ЛГБТ-движение признано в России экстремистской организацией и запрещено).