Ричмонд
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам назвали способы повышения рождаемости в России

Юрист назвал способы повышения рождаемости в стране.

Источник: Комсомольская правда

Специалист рассказал, как повысить рождаемость в России. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

По словам специалиста, рождаемость в нашей стране необходимо стимулировать льготами для молодых семейных пар. В этот перечень входят и жилищная сфера. Эксперт также добавил, что заводить ребенка — личное дело каждого.

— Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой также относится право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Другое дело, что государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, — прокомментировал Александр Хаминский.