Ростовчанам назвали способы повышения рождаемости в России

— Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой также относится право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Другое дело, что государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, — прокомментировал Александр Хаминский.