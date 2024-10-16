Ростовчанам назвали способы повышения рождаемости в России

Специалист рассказал, как повысить рождаемость в России. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
По словам специалиста, рождаемость в нашей стране необходимо стимулировать льготами для молодых семейных пар. В этот перечень входят и жилищная сфера. Эксперт также добавил, что заводить ребенка — личное дело каждого.
— Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой также относится право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Другое дело, что государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, — прокомментировал Александр Хаминский.