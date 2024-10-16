Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО

«Ну и в отношении того, чтобы и участники СВО, и вообще активные люди не связывали свою политическую активность только с депутатством, то это абсолютно точно. Дело в том, что здесь многие и наши товарищи, и в целом многие члены нашей партии являются депутатами. Но это отдельная работа, она кому-то нравится, кому то нет, неважно, кстати, какой уровень депутатства, хоть Государственная Дума. Это все-таки отдельная очень специфическая работа», — сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов «Единой России».