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Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Участникам СВО не обязательно становиться депутатами, им будет, куда приложить силы, в том числе в образовании, бизнесе, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Ну и в отношении того, чтобы и участники СВО, и вообще активные люди не связывали свою политическую активность только с депутатством, то это абсолютно точно. Дело в том, что здесь многие и наши товарищи, и в целом многие члены нашей партии являются депутатами. Но это отдельная работа, она кому-то нравится, кому то нет, неважно, кстати, какой уровень депутатства, хоть Государственная Дума. Это все-таки отдельная очень специфическая работа», — сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов «Единой России».

Он отметил, что для кого-то депутатская работа кажется очень интересной, а другим нужен другой «оперативный простор».

«Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — добавил Медведев.

Медведев Дмитрий