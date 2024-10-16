Прокурор заявил, что Цоков использовал страсть генерала Попова к игре на ставках

Военный суд в Тамбове начал рассматривать дело в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, и бизнесмена Сергея Моисеева. По версии прокуратуры, в преступную группу их вовлек генерал-лейтенант Олег Цоков. Зная об увлечении Попова ставками, Цоков подкупил его, а затем уговорил присоединиться к группе Моисеева. Вместе они похитили металлоконструкций на сумму не менее 114,56 млн руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».