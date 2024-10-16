Почти 90 самостроев демонтировано на западе Москвы в январе — сентябре

«За отчетный период в 13 районах ЗАО в числе выявленных земельных нарушений установлено 464 факта самовольного строительства, из них более 380 построек пришлись на капитальные объекты. В настоящее время 88 самостроев уже демонтированы, освобождено 5 тыс. 197,4 кв. м территории», — цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Уточняется, что всего в течение девяти месяцев текущего года специалисты Госинспекции по недвижимости провели в Западном административном округе 2 тыс. 590 контрольных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 916 нарушений земельного законодательства — более 75% из них совершены при использовании земельных участков, свыше 24% — при эксплуатации объектов нежилого фонда. По каждому факту контрольным ведомством ведется работа по устранению нарушения.
Кроме того, в рамках работы, проводимой контрольным ведомством по выявлению в столице объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, было восстановлено 28 строений. В их числе, например, обновление здания автосервиса на ул. Давыдковская, д. 11. Двухэтажное строение площадью более 250 кв. м имело значительные повреждения фасада и требовало ремонта, подчеркнули в пресс-службе.