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Почти 90 самостроев демонтировано на западе Москвы в январе — сентябре

Территорию Западного административного округа столицы в январе — сентябре освободили почти от 5,2 тыс. кв. м самовольных построек, всего демонтировано 88 самостроев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Источник: Администрация Краснодарского края

«За отчетный период в 13 районах ЗАО в числе выявленных земельных нарушений установлено 464 факта самовольного строительства, из них более 380 построек пришлись на капитальные объекты. В настоящее время 88 самостроев уже демонтированы, освобождено 5 тыс. 197,4 кв. м территории», — цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что всего в течение девяти месяцев текущего года специалисты Госинспекции по недвижимости провели в Западном административном округе 2 тыс. 590 контрольных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 916 нарушений земельного законодательства — более 75% из них совершены при использовании земельных участков, свыше 24% — при эксплуатации объектов нежилого фонда. По каждому факту контрольным ведомством ведется работа по устранению нарушения.

Кроме того, в рамках работы, проводимой контрольным ведомством по выявлению в столице объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, было восстановлено 28 строений. В их числе, например, обновление здания автосервиса на ул. Давыдковская, д. 11. Двухэтажное строение площадью более 250 кв. м имело значительные повреждения фасада и требовало ремонта, подчеркнули в пресс-службе.

недвижимость