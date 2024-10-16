Почти 90 самостроев демонтировано на западе Москвы в январе — сентябре

Уточняется, что всего в течение девяти месяцев текущего года специалисты Госинспекции по недвижимости провели в Западном административном округе 2 тыс. 590 контрольных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 916 нарушений земельного законодательства — более 75% из них совершены при использовании земельных участков, свыше 24% — при эксплуатации объектов нежилого фонда. По каждому факту контрольным ведомством ведется работа по устранению нарушения.