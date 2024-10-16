Океанологи обнаружили частицы микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе

«В прошлом частицы микропластика и молекулы пластифицирующих веществ уже находили в органах пищеварения дельфинов, однако их присутствие в органах дыхания еще не изучалось. Мы собрали пробы выдыхаемого дельфинами воздуха и обнаружили в каждой из них как минимум одну частицу микропластика. Это говорит о необходимости изучения тех угроз, которые несут эти загрязнители для здоровья органов дыхания дельфинов», — говорится в исследовании.