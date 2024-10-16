Океанологи обнаружили частицы микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Американские океанологи обнаружили большое число частиц микропластика в пробах воздуха, которые были собраны при наблюдениях за работой органов дыхания нескольких бутылконосых дельфинов, живущих у берегов Флориды. Присутствие пластика в этих пробах указывает на его возможное накопление в легких дельфинов, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале PLoS One.
«В прошлом частицы микропластика и молекулы пластифицирующих веществ уже находили в органах пищеварения дельфинов, однако их присутствие в органах дыхания еще не изучалось. Мы собрали пробы выдыхаемого дельфинами воздуха и обнаружили в каждой из них как минимум одну частицу микропластика. Это говорит о необходимости изучения тех угроз, которые несут эти загрязнители для здоровья органов дыхания дельфинов», — говорится в исследовании.
Открытие было совершено группой американских океанологов под руководством доцента Чарлстоунского колледжа (США) Лесли Харт при наблюдениях за жизнью атлантических бутылконосых дельфинов (Tursiops truncatus), обитающих в Мексиканском заливе у берегов Флориды и Луизианы. В ходе этих наблюдений ученые отловили 11 взрослых дельфинов, собрали пробы выдыхаемого воздуха из их дыхательного отверстия и изучили их состав.
Последующий анализ этих проб показал, что во всех семнадцати образцах воздуха присутствовала как минимум одна частица микропластика. В их число входили как различные твердые частицы, так и синтетические волокна, состоящие из полиэфиров, полиэтилентерефталатов, полиамидов, полиметилакрилата и других популярных разновидностей пластика.
Исследователи предполагают, что эти волокна и частицы попали в легкие дельфинов вместе с вдыхаемым воздухом, однако они не исключают и другие их пути попадания в организм, учитывая большие количества пластикового мусора в Мировом океане. К примеру, частицы микропластика могли изначально присутствовать в воде, откуда они были подняты в приповерхностные слои воздуха вместе с брызгами морской воды, которые порождаются движением волн.
Как отмечают исследователи, накопление большого числа пластиковых частиц и волокон в легких дельфинов может способствовать развитию фиброза, так как органы дыхания этих млекопитающих особым образом «схлопываются» и подвергаются высоким нагрузкам при нырянии на большую глубину. Последующие опыты и наблюдения помогут более точно оценить влияние микропластика на здоровье дельфинов и других китообразных, подытожили Харт и ее коллеги.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями.