Как вырастить орхидею и правильно ухаживать за цветком в домашних условиях: гайд для новичков

1. Следите за режимом полива, освещения и температурными условиями. Избегайте пересушивания или чрезмерного увлажнения субстрата.

2. Позаботьтесь о хорошей циркуляции воздуха вокруг ваших орхидей, чтобы снизить риск возникновения грибковых заболеваний и появления вредителей.

3. Проверяйте состояние растений не реже одного раза в неделю. Обратите внимание на изменения цвета листьев, наличие пятен или паутинок, а также на общие состояния растений.

4. Перед тем как добавить новое растение в свою коллекцию, дайте ему время для акклиматизации в отдельном месте, чтобы убедиться, что оно не переносит вредителей или болезни.

5. Регулярно протирайте листья влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Это поможет вашему растению лучше дышать.

6. Проводите профилактические обработки инсектицидами и фунгицидами каждые один-два месяца, особенно в период активного роста.