Ростовчанам назвали лучшие способы защитить детей от менингита

Вакцинация в соответствии с графиком прививок и соблюдении гигиены помогут защитить детей от менингита. По словам медика, также необходимо укреплять иммунитет ребенка. Нужно мыть руки, избегать контакта с больными людьми, избегать мест массового скопления людей, а также соблюдать правильное питание, нормальный сон и физическую активность.