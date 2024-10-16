Ростовчанам назвали лучшие способы защитить детей от менингита. Об этом сообщили NEWS.ru, со ссылкой на врача-педиатра Рамиля Шахвеледова.
Вакцинация в соответствии с графиком прививок и соблюдении гигиены помогут защитить детей от менингита. По словам медика, также необходимо укреплять иммунитет ребенка. Нужно мыть руки, избегать контакта с больными людьми, избегать мест массового скопления людей, а также соблюдать правильное питание, нормальный сон и физическую активность.
— Убеждение, что менингит развивается из-за хождения без шапки, не более чем миф. Это заболевание вызывается бактериями, вирусами или грибками, — отметил медик.