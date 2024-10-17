В четверг 17 октября в Ростове будет холодно и дождливо

По информации Ростовского гидрометцентра, температура воздуха днём в донской столице составит всего +12 градусов. Временами небольшой дождь. Ожидается северо-восточный ветер 4 м/с. Атмосферное давление выше нормы. К ночи похолодает до +5ºС. Ветер северный 5 м/с. Давление составит 759 мм рт. столба.
По региону облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный, с переходом на северо-восточный 6−11 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночь на четверг составит +7…12°С, в северных районах до 0. Днём ожидается +8…13°С, по югу и востоку до +16°С.