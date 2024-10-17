Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько улиц Батайска остались без света

Ростовская область, 16 октября 2024. DON24.RU. Несколько улиц Батайска остались без света из-за произошедшего технологического нарушения в сети 6 кВт. Как сообщили в администрации города, в течение часа электроснабжение будет восстановлено.

«В устранении аварии задействованы две бригады», — пишет источник.

Ранее из-за порыва водовода ряд населенных пунктов Ростовской области остался без воды.

ЖКХ