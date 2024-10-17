«В устранении аварии задействованы две бригады», — пишет источник.
Ранее из-за порыва водовода ряд населенных пунктов Ростовской области остался без воды.
Ростовская область, 16 октября 2024. DON24.RU. Несколько улиц Батайска остались без света из-за произошедшего технологического нарушения в сети 6 кВт. Как сообщили в администрации города, в течение часа электроснабжение будет восстановлено.
«В устранении аварии задействованы две бригады», — пишет источник.
Ранее из-за порыва водовода ряд населенных пунктов Ростовской области остался без воды.