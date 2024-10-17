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В 2500 многоквартирных домов Волгограда подается тепло

В областной столице продолжается поэтапный запуск городских отопительных систем.

Так, к утру 16 октября специалисты ресурсоснабжающей организации обеспечили теплом 2512 многоквартирных домов во всех районах Волгограда, а также 586 социальных объектов.

Поэтапный запуск всех систем отопления завершится не позднее 17 октября. В этот день теплоноситель должен быть подан во все МКД и социальные объекты, подключенные к централизованной системе отопления, сообщили в администрации Волгограда.

Специалисты просят волгоградцев оказывать содействие представителям управляющих компаний, при необходимости предоставлять доступ к системам отопления, которые расположены в квартирах. Одна из наиболее распространенных проблем при пуске тепла — завоздушенность систем теплоснабжения. В этом случае может потребоваться регулировка внутренних сетей.

По всем вопросам в сфере ЖКХ горожане могут обращаться в единый диспетчерский центр по тел. (8442) 60−66−00.

ЖКХ