Mash: после убийства участника СВО в Подмосковье ищут киллера-пешехода

В подмосковной деревне Меленки неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО замкомандира воинской части Никиту Кленкова. По данным СК, киллер был на машине и поджидал жертву на грунтовой дороге, а когда военнослужащий подъехал — выстрелил в окно водительской двери и скрылся. Кленков скончался на месте, а его автомобиль врезался в забор. В то же время есть и другая версия, согласно которой убийца добрался в Меленки пешком через лес. Подробности — в материале «Газеты.Ru».