Петербуржцам вернули автобусный маршрут № 21

В Петербурге решили сохранить автобусный маршрут № 21, следующий от станции метро «Ладожская» до «Чернышевской». Ранее его схему движения меняли из-за закрытия в 2022 году станции «Чернышевская» — автобус следовал до площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
— 13 июля текущего года станция «Чернышевская» была открыта для пассажиров после реконструкции, тогда было принято решение на время сохранить измененную трассу автобусов № 21, продолжив мониторинг работы маршрута на предмет его востребованности среди пассажиров, — рассказали в комитете.
Наблюдения показали, что маршрут все еще актуален для петербуржцев, в связи с чем его было принято сохранить движение автобуса от «Ладожской» до площади Ленина.
Напомним, в Петербурге сменится перевозчик на девяти автобусных маршрутах. Учреждение объявило конкурс на маршруты 29, 220, 41, 42, 262, 261, 113, 214А, 214Б. Ранее их обслуживало ООО «Такси» — та самая фирма, чей автобус упал в Мойку с Поцелуева моста.