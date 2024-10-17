Петербуржцам вернули автобусный маршрут № 21

В Петербурге решили сохранить автобусный маршрут № 21, следующий от станции метро «Ладожская» до «Чернышевской». Ранее его схему движения меняли из-за закрытия в 2022 году станции «Чернышевская» — автобус следовал до площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.