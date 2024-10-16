В Москве лишили гражданства двух мужчин, не вставших на воинский учет

Власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Исполнителями атаки были четыре гражданина Таджикистана, они находятся под арестом.