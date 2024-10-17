Культурная неделя: выбор «Известий»

Павел Филонов — один из самых загадочных художников XX века. Его современники — Малевич, Кандинский, Татлин — известны во всем мире, не только в кругу искусствоведов, но и обычным людям, которые поверхностно интересуются живописью. Как же получилось, что художник не меньшего масштаба, создавший абсолютно уникальный стиль, десятки лет был почти неизвестен? Как художник, практически «пересобравший» искусство, оказался пропущенным? Об этом расскажет документальный фильм, который покажут в рамках III фестиваля КАРО. Арт. После показа состоится обсуждение фильма с историком искусства Андреем Сарабьяновым и продюсерами фильма Димитром Тодоровым и Ольгой Панкратовой.