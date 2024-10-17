Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Кореша» 18+
Режиссер: Денис Павлов. В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Сергей Рост, Игорь Жижикин.
Комедия о похождении двух безбашенных друзей. Полнометражная картина станет приквелом популярного сериала «Макс и Гусь», который, в свою очередь, является спин-оффом сериала «Зёма 3». На этот раз Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу. Но становится заложником. Его заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Парень тоже здесь отрабатывает свои грехи.
С 17 октября в прокате.
«Робин Гуд и хранители леса» 12+
Режиссер: Филип Хоукинс. В ролях: Дарси Эварт, Наоми Харрис, Гвендолин Кристи, Марк Уильямс.
11-летняя Робин и ее верные друзья «Капюшоны» превратили заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство. Оно оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный жилой комплекс. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без внимания. Перспектива навсегда потерять свое королевство не входит в красочные планы Робин и ее друзей, поэтому они берут дело в свои руки.
С 17 октября в прокате.
«Тайная любовь Казановы» 18+
Режиссер: Михил Ван Эрп. В ролях: Дар Зузовски, Джона Хауэр-Кинг, Сэм Хазелдин, Рут Беккар, Гайя Бермани Амарал, Риккардо Гамба.
Юные Лючия и Джакомо без памяти влюбляются друг в друга при первой же встрече. В это время в Италии свирепствует оспа. Болезнь не обходит девушку стороной. Пытаясь примириться с судьбой, Лючия уезжает из Италии и разрывает все связи с прошлым. Шестнадцать лет спустя, будучи известной куртизанкой под именем Галатея, она вновь встречает Казанову. Сможет ли Лючия раскрыть себя, чтобы стать по-настоящему свободной перед лицом великой любви?
С 17 октября в прокате.
«Бунинъ» 16+
Режиссер: Сергей Судиловский. В ролях: Аристарх Ливанов, Дмитрий Певцов.
Документальный фильм. Иван Алексеевич Бунин — писатель, поэт и переводчик, который навсегда покинул Россию в 1920 году. В 1933-м он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Фильм основан на дневниках, письмах, произведениях, воспоминаниях друзей Бунина.
С 17 октября в прокате.
«Черный чай» 16+
Режиссер: Абдеррахман Сиссако. В ролях: Нина Мело, Чан Хань, У Кэ-Си.
Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами, между ними вспыхивает страсть.
С 17 октября в прокате.
«Филонов» 16+
Режиссер: Никита Снегов.
Павел Филонов — один из самых загадочных художников XX века. Его современники — Малевич, Кандинский, Татлин — известны во всем мире, не только в кругу искусствоведов, но и обычным людям, которые поверхностно интересуются живописью. Как же получилось, что художник не меньшего масштаба, создавший абсолютно уникальный стиль, десятки лет был почти неизвестен? Как художник, практически «пересобравший» искусство, оказался пропущенным? Об этом расскажет документальный фильм, который покажут в рамках III фестиваля КАРО. Арт. После показа состоится обсуждение фильма с историком искусства Андреем Сарабьяновым и продюсерами фильма Димитром Тодоровым и Ольгой Панкратовой.
19 октября6 16:30, Кинотеатр «Октябрь». зал № 4.
«Байки о лисе, утёнке и Балде» 6+
Режиссёр: Дмитрий Белянушкин. В ролях: Татьяна Федотова, Виктор Бодренков, Роман Андриенко, Левон геворгян, Павел Медведицин, Артем Хрулев.
Премьера. Это представление, адресованное самой юной публике, объединило сразу три музыкальные сказки — «Гадкий утёнок» Сергея Прокофьева, «Байка про лису, петуха, кота да барана» Игоря Стравинского, «Сказка о попе и его работнике Балде» Александра Праведникова. Действие перенесено на ярмарку и развивается по законам весёлого ярмарочного балагана. Скоморохи, «живые» куклы, танцы, прибаутки. Это настоящий путеводитель по всем театральным жанрам.
17, 18 октября, 19:00, 19, 20 октября, 14:00, Большой театр, Камерная сцена.
«Необыкновенный концерт» 12+
Режиссеры: Сергей Образцов, Семен Самодур. В ролях: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Федор Виолин, Адиль-Искандер, Александра Горбунова, Владимир Беркун, Владислав Камышников.
Самый знаменитый кукольный спектакль уже давно разобран на цитаты: — «Шахерезада Степановна! — Я готова»! Имя Эдуарда Апломбова стало нарицательным. Импозантный кукольный конферансье обожает смех зрителей, аплодисменты и себя-любимого. Это спектакль-легенда, который непременно должны посмотреть все без исключения. Комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники.
20 октября, 19:00, Театр кукол С. Образцова.
«Лев зимой» 16+
Режиссер: Сергей Гинзбург. В ролях: Максим Аверин, Анна Якунина, Гела Месхи, Владимир Фекленко, Сергей Соцердотский, Митя Лабуш, Петар Зекавица, Мария Свирид.
Популярная во всем мире историческая пьеса «Лев зимой» американского писателя Джеймса Голдмена, посвященная взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской. 1183 год. Англия. Во время Рождественских празднеств стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На это событие прибывают жена короля Элеонора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за участие в заговоре против монарха, его любовница — тщеславная принцесса Элис, ее брат, король Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II: Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно — непомерная жажда власти и готовность пойти на любое предательство ради нее.
21 октября, 19:00, Театр имени Гоголя.
«Остров Сахалин» 16+
Режиссер: Олег Долин. В ролях: Андрей Лаптев, Дарья Затеева, Илья Барабошкин, Алексей Гладков, Иван Канонеров, Николай Угрюмов.
Премьера в РАМТ. В основу спектакля легли путевые заметки Антон Чехова, сделанные им после путешествия на остров Сахалин летом-осенью 1890 года. Режиссер добавляет к тексту архивные документы и письма, но не самого писателя, а семьи к нему. Это сторонний голос людей сочувствующих, переживающих за родного человека, который заплатит гибельную цену своим здоровьем за три месяца сахалинского исследования.
21 октября, 19:00, РАМТ, Черная комната.
«Рихард Штраус — 160» 6+
Симфонический концерт в честь юбилея «последнего немецкого романтика» и одного из самых эпатажных композиторов XX века. В программу концерта вошли оркестровые сочинения Рихарда Штрауса, редко исполняемые в концертных залах. «Дуэт-концертино для кларнета и фагота с оркестром» и «Танцевальная сюита на темы Ф. Куперена», «Метаморфозы» для струнных инструментов. Концерт пройдет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Дирижер — Арман Тигранян, солисты: лауреаты международных конкурсов Евгений Печёнкин и Артём Артёмов.
23 октября, 19:00, Санкт-Петербургская академической филармония, Малый зал.
Глеб Андриянов «Хрупкость» 12+
Премьера музыкальной сюиты «Хрупкость», которая станет основой для нового альбома композитора и музыканта Глеба Андрианова. На сцене прозвучит первая версия этого произведения, которую Андрианов исполнит вместе с музыкантами Хассаном Белькасемом Беналиуа, Сергеем Полтавским, солистами камерного оркестра Cinematica в сопровождении аудио-визуального нейро эксперимента студии NeuroLab. Создатель и художественный руководитель проекта Cinematica Глеб Андрианов работает на стыке музыкальных форм, исследуя классическую и экспериментальную музыку.
21 октября, 19:00, Мультимедиа Арт Музей.
«Безумные танцы с Фабио Мастранджело» 6+
Большое шоу оркестра «Русская Филармония» «Безумные танцы с Фабио Мастранджело». Солисты — Дарья Зыкова, Родион Петров, Иван Таланин. Также в программе примут участие: трио балалаек — Константина Захарато, Инна Свечникова, Николай Пантюхин, Шоу-театр DIVO, Ирландское танцевальное шоу Celtica. В этой программе соединились «Либертанго», «Мамбо», «Чардаш», «Танец с саблями», «Сиртаки», «Канкан» и «Танец льда и пламени» из культового сериала «Игра Престолов».
20 октября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал.
«Тамара Карсавина. Жар-птица на века» 6+
Праздничный гала-вечер, посвящённый легендарной русской балерине Тамаре Карсавиной, в рамках авторского проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи». Лучшие танцовщики нашего времени, артисты ведущих музыкальных театров соберутся на главной сцене страны, чтобы вспомнить блистательные роли примы. Среди них заслуженные артисты России Иван Васильев, Семен Чудин, Владимир Шкляров, Нина Капцова и Анжелина Воронцова, солисты Мариинского театра Мей Нагахиса, Мария Ильюшкина и Эван Капитен, звезды «Астана Опера» Анастасия Заклинская и Серик Накыспеков и другие. Народная артистка России Илзе Лиепа прочитает страницы из дневников Тамары Карсавиной.
21 октября, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
Гала-вечер «165 лет Русскому музыкальному обществу» 6+
Праздничный концерт «Код времени» в честь 165-летия Русского музыкального общества (РМО). В исполнении Государственного Кремлевского оркестра под управлением Константина Чудовского прозвучат произведения композиторов, сотрудничавших с Обществом, — Глинка, Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский, Чайковский и Рубинштейн. Солисты: Максим Лисиин (баритон), Полина Шароварова (меццо-сопрано), Полина Пелецкая (сопрано), Мария Калинина (сопрано) и Давид Саникидзе (тенор). В концерте выступит звезда мировой оперы Витторио Григоло (тенор). Соло на скрипке исполнит лауреат международных конкурсов Даниил Коган.
22 октября, 19:00, Московская консерватория, Большой зал.
«Вивальди. Времена года» 12+
Уникальные концерты в рамках цикла «Музыка барокко». «Времена года» Вивальди признаны самым исполняемым произведением в мире. Эту музыку узнают с первых нот. Она собирает лучшие концертные залы по всей планете и останавливает прохожих на улицах и площадях. При этом, сколько бы раз вы ее ни услышали, она никогда не оставляет вас равнодушными. Ансамбль солистов «Русская консерватория» представит свое прочтение сочинения Вивальди. За дирижерским пультом Николай Ходзинский, солистка виртуозная скрипачка Аяко Танабэ (Япония) скрипка.
23 октября, 19:00, Соборная палата.
«Ленин» 14+
Выставочный проект посвящен личности Владимира Ильича Ленина — одного из самых масштабных политиков ХХ века. Революционер, основатель большевистской партии и первого в истории рабоче-крестьянского государства. В 2024 году исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина, но все эти годы не утихают дискуссии о роли вождя пролетарской революции, звучат разные оценки его личности и итогов деятельности. Первая за 30 лет экспозиция биографического характера о Ленине в Историческом музее. Авторы выставки выбрали для показа лишь часть ленинской биографии — период Октябрьской революции 1917 г. и последующие события.
До 18 августа, Исторический музей.
«Архитектура говорит. К 90-летию Музея» 6+
Выставка знакомит зрителя с многогранным миром архитектуры, представляя всю широту музейной коллекции. За годы работы Музея сформировались разные подходы к представлению архитектуры, ориентированные в первую очередь на широкую аудиторию. Это стало возможно благодаря тому, что музейная коллекция пополнялась экспонатами самого разного характера: от главного инструмента архитектора — карандаша — до авторских моделей зданий.
До 26 января, Музей архитектуры имени Щусева.
«Факты и артефакты» 6+
Выставка рассказывает о вековой истории Музея современной истории России и комплектовании его фондов — от первых экспонатов в Музее революции до последних поступлений в действующее собрание. В экспозиции более 500 предметов, показывающих неразрывную связь истории музея с историей страны. Акцент сделан на ранее не экспонировавшихся материалах. В витринах можно увидеть осколок снаряда, ставший первым экспонатом; газету «Известия» со статьей об открытии Музея революции; проект Алексея Щусева здания на Тверской; ордена Ленина и Октябрьской революции — награды институции.
До 12 января, Музей современной истории России.
Персональная выставка Аиши Каддафи «Дочь Ливии» 6+
Персональная выставка дочери бывшего ливийского лидера, легендарного Муаммара Каддафи, Аиши — первый проект художницы в России. За рубежом давно и хорошо знакомы с творчеством автора из Ливии. Её картины, пропитанные духом арабской культуры, отражают современные реалии жизни стран Ближнего Востока и уже завоевали признание во всем мире. В своих работах Аиша Каддафи мастерски соединяет экспрессионизм и символизм, создавая сложные сюжеты, выходящие за рамки простого визуального восприятия. Коллажи, рисунки, акриловая и масляная живопись отражают многогранность и сложность человеческого бытия.
До 1 декабря Музей Востока.
XII Международный органный фестиваль «Мариинский» 6+
В концертах представлен широкий репертуар разных эпох и школ для органа соло и в ансамбле. Испанский органист Андони Андрада играет на фестивале впервые (18 октября). В его программе — музыка Баха, французских авторов XIX-XX веков и пьесы испанского композитора Эдуардо Торреса. Концерт Марины Вяйзя (20 октября) адресован юным слушателям. Титулярный органист калининградского Кафедрального собора Евгений Авраменко и артистка Симфонического оркестра Мариинского театра Мария Федотова представят ансамбль органа с флейтой (22 октября). 23 октября впервые в Мариинке «Страсти по Иоанну» Баха в исполнении хор и оркестр театра.
До 25 октября, Мариинский театр, Концертный зал.
Благотворительный арт-фестиваль «Шалаш, шалом!» 4+
В честь еврейского праздника Суккот в Москве впервые пройдет фестиваль шалашей. На Поклонной горе разместятся арт-объекты — три необычных шалаша высотой в несколько метров, созданные молодыми талантливыми архитекторами. Внутри каждый сможет исполнить заповедь праздника Суккот.
18, 20, 21, 22, 23 октября, с 10:00 до 20:00, Мемориальная синагога РЕК на Поклонной горе.