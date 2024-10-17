Как подать на алименты в Беларуси в 2024 году: добровольно и через суд, как действовать за рубежом, ответственность, тест ДНК и возврат алиментов

В Беларуси в последние годы распадается около 60% заключенных браков, много детей рождаются и в гражданских браках, которые тоже часто недолговечны, а это значит, что дети остаются без одного из родителей, который и платит алименты на их содержание.
В соответствии с Кодексом о браке и семье, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Алименты платятся либо добровольно (размер, условия и порядок могут быть отражены в письменном соглашении, которое родители удостоверяют у нотариуса) либо через суд.
В идеале алименты должны уплачиваться в добровольном порядке. Как подчеркнула адвокат Минской областной коллегии адвокатов Наталья Федотова, в этом случае лицо, обязанное выплачивать алименты, обращается к своему нанимателю с заявлением об удержании из заработной платы либо в организацию по месту получения пенсии, пособия, стипендии, других выплат ежемесячно удерживать сумму на содержание несовершеннолетних детей (здесь подробнее).
Помощник председателя суда Октябрьского района Витебска Ольга Климкова в интервью газете «Вiцьбiчы» отметила, что размер алиментов может быть определен Брачным договором, Соглашением о детях или Соглашением об уплате алиментов. Если эти документы родителями не оформлены, то стандартный размер алиментов на одного ребенка — 25% дохода в месяц (но не ниже 50% бюджета прожиточного минимума, в октябре 2024 это не ниже 216,5 рубля), на двух детей — 33% (но не ниже 75% бюджета прожиточного минимума, в октябре 2024 это не ниже 324,75 рубля). А на трех и более детей величина выплаты будет 50% дохода (но не ниже бюджета прожиточного минимума, который в октябре 2024 составляет 433 рубля).
При этом суд может уменьшить размер алиментов, если у родителя, который их уплачивает, есть другие дети, которым достается меньше, чем детям, получающим алименты, либо такой родитель имеет серьезную инвалидность.
В белорусских судах примерно 10% от всех рассматриваемых дел — это дела о взыскании алиментов.
Об алгоритме и нюансах подачи заявления в суд на алименты рассказала помощник председателя суда Октябрьского района Витебска Ольга Климкова. Специалист отметила два варианта подачи заявление о взыскании алиментов — порядок приказного производства и порядок искового производства.
В порядке приказного производства — если ребенок или дети рождены в браке либо его или их отцовство установлено органом ЗАГС, а также если родитель, оставивший семью, не выплачивает алименты в пользу другого лица.
«Если хотя бы одно обстоятельство из вышеизложенных отсутствует, заявление о взыскании алиментов подается в исковом порядке и рассматривается с вызовом участников процесса в судебном заседании», — отметила Ольга Климкова.
Госпошлина за подачу заявления в суд не взимается.
В 2023 году президент Беларуси Александр Лукашенко (здесь подробнее), а за ним и президент России Владимир Путин одобрили поправки в соглашение двух стран по судебным взысканиям алиментов, которое было заключено в 2015 году.
Так, например, предусмотрели, что если у взыскателя нет сведений о месте жительства, нахождении, должника, то документы о взыскании алиментов могут быть направлены по известному адресу организации или лица, выплачивающего должнику доход.
«При этом в случае изменения источника выплат документ подлежит дальнейшему исполнению на территории страны пребывания должника в соответствии с ее национальным законодательством», — уточнили в документе.
Таким образом взыскать алименты с белорусов в России и россиян в Беларуси станет проще.
Министерство юстиции Беларуси прописало алгоритм взыскания алиментов из-за рубежа. Если должник находится в России, то необходимо подать в управление принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов исполнительный следующие документы: исполнительный документ по вашему делу, ваше заявление о возбуждении исполнительного производства, адресованное компетентному судебному приставу-исполнителю России.
Свои нюансы имеются, если должник по алиментам живет в Грузии, Туркменистане, Казахстане, Армении и еще в порядка трех десятков стран.
В Беларуси житель Баранович потребовал назад выплаченные алименты, когда выяснилось, что ребенок не от него.
Адвокат юридической консультации Барановичей Светлана Лодыга напомнила, что в Беларуси после того, как стало известно о фактах исключающих отцовство или материнство, можно оспорить запись в свидетельстве о рождении (статья 58 Кодекса о браке и семье). Это необходимо сделать в течение года после установления данного факта.
«Чтобы исключить отцовство, нужно обратиться в суд с иском об оспаривании записи об отцовстве (материнстве)», — пояснила юрист.
После того, как суд удовлетворит исковые требования и решение вступит в законную силу, алиментные обязательства будут прекращены.
Однако вернуть уже выплаченные алименты все равно невозможно. Так как в Беларуси выплаченные суммы алиментных платежей не могут быть истребованы обратно (статья 112 Кодекса о браке и семье) — здесь подробнее.
«Исключение составляют случаи, когда отмененное судебное постановление основывалось на ложных сведениях или подложных документах от заявителя», — подчеркнула юрист.
Как сообщает sb.by 20% мужчин, которые делают тест на отцовство в Беларуси, получают отрицательный результат.
Неуплата алиментов в Беларуси может обернуться для родителя уголовным делом, рассказала "За неуплату алиментов более трех месяцев в течение календарного года предусмотрена уголовная ответственность, — пояснила адвокат Минской областной коллегии адвокатов Наталья Федотова (здесь подробнее).
Специалист также напомнила, что алименты можно уплатить путем передачи недвижимого имущества в собственность ребенка через соглашение, удостоверенное у нотариуса. Также этот пункт может быть закреплен в брачном договоре.
Кстати, в Гродно мужчина спас осиротевшего ребенка от детского дома, сделав ДНК-экспертизу. «Несколько лет назад встречался с мамой мальчика» (здесь подробнее).