Как подать на алименты в Беларуси в 2024 году: добровольно и через суд, как действовать за рубежом, ответственность, тест ДНК и возврат алиментов

Помощник председателя суда Октябрьского района Витебска Ольга Климкова в интервью газете «Вiцьбiчы» отметила, что размер алиментов может быть определен Брачным договором, Соглашением о детях или Соглашением об уплате алиментов. Если эти документы родителями не оформлены, то стандартный размер алиментов на одного ребенка — 25% дохода в месяц (но не ниже 50% бюджета прожиточного минимума, в октябре 2024 это не ниже 216,5 рубля), на двух детей — 33% (но не ниже 75% бюджета прожиточного минимума, в октябре 2024 это не ниже 324,75 рубля). А на трех и более детей величина выплаты будет 50% дохода (но не ниже бюджета прожиточного минимума, который в октябре 2024 составляет 433 рубля).