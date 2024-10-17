Полная Луна 17 октября будет самой большой в 2024 году

Оценить разницу можно, если сравнить два изображения Луны, сделанных на профессиональную аппаратуру во время прохождения спутником самой отдаленной от нашей планеты и самой ближайшей точек своей орбиты — апогея и перигея соответственно. На последнем снимке она будет казаться примерно на 13,5% крупнее.