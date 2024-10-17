Полная Луна 17 октября будет самой большой в 2024 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Видимый диск Луны 17 октября будет самым большим в 2024 году из-за совпадения полнолуния с перигеем — прохождением спутником Земли самой близкой точки к нашей планете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В четверг, 17 октября, будет наблюдаться наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. В СМИ это явление иногда называют суперлунием», — сказали в организации.
Луна окажется на самом близком в 2024 году расстоянии от Земли (357 172 км) в 03:47 мск 17 октября. Фазу полнолуния она примет в этот же день в 14:28 мск.
Оценить разницу можно, если сравнить два изображения Луны, сделанных на профессиональную аппаратуру во время прохождения спутником самой отдаленной от нашей планеты и самой ближайшей точек своей орбиты — апогея и перигея соответственно. На последнем снимке она будет казаться примерно на 13,5% крупнее.