Бурак Озчивит посетил выставку Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург по праву называют «культурной столицей России» — здесь более 300 театров и музеев, ежегодно проходят сотни выставок и фестивалей. Но выставка академика Российской академии художеств Никаса Сафронова, посвященная этому городу, стала одним из самых долгожданных культурных праздников года для жителей и гостей Петербурга. Каждая картина — как окно машины времени. Здесь можно, не выходя из Петропавловской крепости, созерцать красоты исторического города, переливающиеся великолепием и тайнами столетий. А можно — взглянуть на мегаполис нового тысячелетия, каким становится Петербург, заглянуть в будущее современного города.
Никас Сафронов лично встретил на входе почетного гостя и провел ему авторскую экскурсию по всем залам своей масштабной выставки. Экспозиция представляет более 90 произведений, созданных мастером за долгие годы его творчества, — пейзажи, портреты, сюрреалистические композиции, наполненные эмоциями и энергетикой самого мастера и изображенных на полотнах людей, природы, города.
Бурак Озчивит всего на один день прилетал в Санкт-Петербург на концерт. Популярный турецкий актер — очень занятой человек. У него сейчас много работы в кинематографе, съемки в рекламных проектах и участие в самых различных массовых мероприятиях. Тем не менее, в своем плотном графике, он в качестве особого исключения нашел время для посещения выставки художника Никаса Сафронова.
Бурак Озчивит и Никас Сафронов.
Ажиотаж был высок, в Петропавловской крепости собралась большая толпа поклонников и прессы. В рамках экскурсии для Бурака сын Никаса Лука Сафронов-Затравкин исполнил для звезды на фортепиано произведения Рахманинова. Что было очень символично. Ведь мировая знаменитость слушала, смотрела и восхищалась произведениям российских классиков в символе православия — Петропавловской крепости.
Турецкий актер с удовольствием и очень внимательно рассматривал картины Никаса Сафронова. Озчивит признался, что очень любит современное искусство. И в полном восторге от Санкт-Петербурга. По его словам, он мечтает приехать сюда не только для работы, но и для отдыха с семьей.
Никас Сафронов.
В интервью прессе Бурак сообщил, что они с Никасом договорились сделать совместную выставку, ведь Озчивит тоже пишет картины. Никас преподнес турецкой звезде и подарок — написанные им портеры самого актера и его супруги — знаменитой турецкой актрисы Фахрийе Эвджен.
Бурак Озчивит и Никас Сафронов.
«Невероятное попадание — мы с женой как раз искали картину для нашего нового дома. Как приеду — сразу повешу на самое видное место», — поблагодарил за подарок Озчивит. — Это что-то невероятное, слов недостаточно, чтобы описать мои впечатления, поскольку я сам связан с искусством, я учился этому и многое понимаю в живописи. Хочу сказать, что выставка Никаса — это наивысший уровень, просто что-то невероятное, поэтому я безумно рад, что я сегодня здесь оказался. Нас встретили невероятно тепло, невероятно искренне и Никас, и его сын. Это очень ценно для меня".
Никас Сафронов, комментируя свой подарок, отметил: «Когда я смотрел фильмы с участием Бурака и его жены, я был восхищен их игрой. Я понял, что это очень красивая пара, и решил сделать что-то особенное для них».
По многочисленным просьбам посетителей в инженерном доме Петропавловской крепости работа выставки Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу» продлена до 31 октября.