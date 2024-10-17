Бурак Озчивит посетил выставку Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге

«Невероятное попадание — мы с женой как раз искали картину для нашего нового дома. Как приеду — сразу повешу на самое видное место», — поблагодарил за подарок Озчивит. — Это что-то невероятное, слов недостаточно, чтобы описать мои впечатления, поскольку я сам связан с искусством, я учился этому и многое понимаю в живописи. Хочу сказать, что выставка Никаса — это наивысший уровень, просто что-то невероятное, поэтому я безумно рад, что я сегодня здесь оказался. Нас встретили невероятно тепло, невероятно искренне и Никас, и его сын. Это очень ценно для меня".