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Заявления на регистрацию брака в 2025 году начали принимать в Петербурге

Подать заявление на заключение брака можно через портал «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

С 16 октября все структурные подразделения Комитета по делам ЗАГС Петербурга принимаются заявления о заключении брака, планируемого с апреля по сентябрь 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета.

— Подавая заявление через портал «Госуслуги», пожалуйста, обратите внимание на следующее: у каждого из будущих супругов должна быть подтвержденная учетная запись на портале, — указали в комитете.

Также необходимо заполнить все данные: указать, кто будет оплачивать госпошлину, определить дату и время регистрации, ее формат. После этого заявление нужно отправить на почту своей второй половинке, а затем в течение одних суток заполнить его и произвести оплату.

Напомним, ранее 80-летний пенсионер из Выборга сделал любимой предложение после 53 лет совместной жизни. Пару знает вся округа. Он — заядлый рыбак, каждый день с удочкой, она — часто угощает соседей пирожками.