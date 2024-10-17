Российские врачи спасли певца Витаса от слепоты

Российские медики спасли певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачёв) от слепоты, информирует Telegram-канал SHOT.
Журналисты напомнили, что несколько месяцев назад у артиста было диагностировано отслоение сетчатки глаз. Они напомнили, что данное заболевание без своевременного лечения приводит к слепоте. Причиной отслоения сетчатки стали «30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов».
Певцу провели несколько операций в течение 2,5 месяца.
«Всё это время он жил практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках, а жена и дочь ни на шаг от него не отходили и во всём поддерживали», — говорится в публикации.
После последней операции прошёл месяц. Близкие артиста рассказали, что он выздоровел и выражает благодарность врачам.
Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что артиста почти два месяца «жил в темноте».
«Теперь у него 100-процентное зрение, орлиное», — цитирует слова продюсера сайт MK.ru.
Он добавил, что Витас в ближайшее время вернётся к концертам и уже планирует тур.
По данным SHOT, ближайшее выступление Витаса состоится в китайском Гуанчжоу в ноябре текущего года.