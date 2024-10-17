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Российские врачи спасли певца Витаса от слепоты

Артист вернётся к концертам и уже планирует тур.

Источник: Аргументы и факты

Российские медики спасли певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачёв) от слепоты, информирует Telegram-канал SHOT.

Журналисты напомнили, что несколько месяцев назад у артиста было диагностировано отслоение сетчатки глаз. Они напомнили, что данное заболевание без своевременного лечения приводит к слепоте. Причиной отслоения сетчатки стали «30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов».

Певцу провели несколько операций в течение 2,5 месяца.

«Всё это время он жил практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках, а жена и дочь ни на шаг от него не отходили и во всём поддерживали», — говорится в публикации.

После последней операции прошёл месяц. Близкие артиста рассказали, что он выздоровел и выражает благодарность врачам.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что артиста почти два месяца «жил в темноте».

«Теперь у него 100-процентное зрение, орлиное», — цитирует слова продюсера сайт MK.ru.

Он добавил, что Витас в ближайшее время вернётся к концертам и уже планирует тур.

По данным SHOT, ближайшее выступление Витаса состоится в китайском Гуанчжоу в ноябре текущего года.