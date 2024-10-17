СК возбудил дело после гибели управляющей парка «Тайган» из-за нападения львов

По словам Зубкова, Перевалова была одной из самых опытных сотрудниц парка, которая работала в нем с момента его открытия, знала биографии всех львов, тигров и других животных «Тайгана», а также обучала других работников тому, как обращаться с хищными животными. Telegram-канал 112 также сообщил, что управляющая неукоснительно соблюдала технику безопасности и могла даже высказывать претензии тем сотрудникам, которые, по ее мнению, были недостаточно осторожны.