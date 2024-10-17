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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Мексики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Геологическую службу США.

По ее данным, эпицентр находился в 279 км к юго-западу от города Мансанильо, где проживают 159,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.