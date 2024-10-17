Полная Луна 17 октября будет самой большой в 2024 году

Наиболее близкое расстояние, на которое Луна приблизится к нашей планете в 2024 году — 357 172 км — будет достигнуто 17 октября в 03:47 по московскому времени. В этот же день, в 14:28 мск, Луна будет находиться в фазе полнолуния.