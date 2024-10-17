Полная Луна 17 октября будет самой большой в 2024 году

Видимый диск Луны 17 октября станет самым большим в 2024 году, поскольку полнолуние совпадет с тем моментом, когда спутник подойдёт к Земле на минимальное расстояние, известное как перигей. Об этом корреспондентам ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.
«В четверг, 17 октября, будет наблюдаться наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны», — отметили в планетарии.
Наиболее близкое расстояние, на которое Луна приблизится к нашей планете в 2024 году — 357 172 км — будет достигнуто 17 октября в 03:47 по московскому времени. В этот же день, в 14:28 мск, Луна будет находиться в фазе полнолуния.
Чтобы почувствовать разницу, можно сравнить изображения Луны, сделанные на профессиональную аппаратуру, когда спутник находится в самых удаленных и ближайших точках своей орбиты — апогее и перигее. На снимке из перигея Луна будет казаться примерно на 13,5% больше.
Ранее ученые выяснили, что в далёком прошлом Земля могла обладать кольцами, похожими на систему колец Сатурна.