Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 октября 2024

Погода в Иркутске 17 октября 2024 обещает переменную облачность и небольшой снег. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что будет дуть сильный ветер, до 15 м/с. Днем воздух прогреется лишь до +2 градусов, ночью похолодает до −4.