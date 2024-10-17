Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 октября 2024

Погода в Иркутске 17 октября 2024 обещает переменную облачность и небольшой снег. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что будет дуть сильный ветер, до 15 м/с. Днем воздух прогреется лишь до +2 градусов, ночью похолодает до −4.
— Переменная облачность, ночью небольшой снег, в северных районах сильный снег, порывы ветра достигнут 15−20 м/с, метели, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье похолодает до — 10 градусов, ночью до −16. Вот что обещает погода в Иркутске 17 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почтальон из Иркутской области доверилась мошенникам и лишилась более двух миллионов рублей. Только за сутки четыре человека стали жертвами якобы инвестиционных менеджеров.