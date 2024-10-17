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ВОЗ: россиянам в группе риска можно вакцинироваться от COVID-19

Речь идёт о людях пожилого возраста с хроническими заболеваниями, а также медработниках.

Источник: Аргументы и факты

Вакцинация от коронавирусной инфекции может являться «оправданной» именно для жителей РФ «в группе риска», заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Батыр Бердыклычев.

Заявление прозвучало в беседе с ТАСС.

«В отношении ковида рекомендации по вакцинации были пересмотрены. И сейчас вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска», — сказал он.

Бердыклычев уточнил, что речь идёт о людях пожилого возраста с хроническими заболеваниями, а также медработниках, которые борются с коронавирусом.

Он также заявил, что россияне, не входящие в группу риска, тоже могут делать прививки «при желании».

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов рассказал, что коронавирус постепенно снижает свою патогенность.