ВОЗ: россиянам в группе риска можно вакцинироваться от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции может являться «оправданной» именно для жителей РФ «в группе риска», заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Батыр Бердыклычев.
Заявление прозвучало в беседе с ТАСС.
«В отношении ковида рекомендации по вакцинации были пересмотрены. И сейчас вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска», — сказал он.
Бердыклычев уточнил, что речь идёт о людях пожилого возраста с хроническими заболеваниями, а также медработниках, которые борются с коронавирусом.
Он также заявил, что россияне, не входящие в группу риска, тоже могут делать прививки «при желании».
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов рассказал, что коронавирус постепенно снижает свою патогенность.