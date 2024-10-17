SHAMAN подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

«Это действительно так. Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием “Я русский”. Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом», — написал он в Telegram.