SHAMAN подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский».
«Это действительно так. Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием “Я русский”. Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом», — написал он в Telegram.
Артист отметил, что товарный знак следует зарегистрировать для того, чтобы иметь возможность разрешать или же запрещать использовать название композиции.
Исполнитель подчеркнул, что в настоящее время маркетплейсах можно встретить «массу всякого низкокачественного ширпотреба» с его изображением.
«Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено моё фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт», — рассказал он.
SHAMAN заявил, что целью регистрации бренда является исключительно защита его прав.
«Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — уточнил он и добавил, что не собирается никого «спаивать», вопреки ряду комментариев.
Ранее сообщалось, что SHAMAN обратился в Роспатент с двумя заявками на регистрацию бренда «Я русский». В первой заявке речь идёт о производстве водки, во второй — о производстве косметики, безалкогольных напитков, а также снеков.