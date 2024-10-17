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SHAMAN подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

Артист подчеркнул, что таким образом собирается защитить свои права.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда «Я русский».

«Это действительно так. Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием “Я русский”. Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом», — написал он в Telegram.

Артист отметил, что товарный знак следует зарегистрировать для того, чтобы иметь возможность разрешать или же запрещать использовать название композиции.

Исполнитель подчеркнул, что в настоящее время маркетплейсах можно встретить «массу всякого низкокачественного ширпотреба» с его изображением.

«Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено моё фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт», — рассказал он.

SHAMAN заявил, что целью регистрации бренда является исключительно защита его прав.

«Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — уточнил он и добавил, что не собирается никого «спаивать», вопреки ряду комментариев.

Ранее сообщалось, что SHAMAN обратился в Роспатент с двумя заявками на регистрацию бренда «Я русский». В первой заявке речь идёт о производстве водки, во второй — о производстве косметики, безалкогольных напитков, а также снеков.