Какая зима ожидает казахстанцев: прогноз синоптиков

В целом температура воздуха в ноябре ожидается около нормы на большей части республики. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы — в северо-западной и северо-восточной половине (в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай), меньше нормы — в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау).