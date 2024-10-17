Боксёр Бивол подал запрос с требованием провести реванш с Бетербиевым

Команда спортсмена Дмитрия Бивола создала запрос на организацию «немедленного реванша» с российским боксёром Артуром Бетербиевым, информирует The Ring.
По данным ресурса, запрос отправлен во Всемирный боксёрский совет, Международную боксёрскую федерацию, Всемирную боксёрскую организацию, а также во Всемирную боксёрскую ассоциацию.
Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре. Бетербиев одержал победу решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
Спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO, а также стал обладателем пояса WBA, который принадлежал Биволу. Команда Бивола выразила недовольство работой судей.
Ранее менеджер российского боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что «было бы хорошо, если бы судью попросили подсчитать нанесённые удары».
Абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе в боксе не было свыше двадцати лет. Подробности — в материале aif.ru.