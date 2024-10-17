Бойцу СВО из Забайкалья посмертно присвоили звание Героя России

На данный момент более 1280 жителей Приангарья получили государственные награды за героизм и мужество, которые они проявили в зоне проведения СВО. Среди них есть три Герои России: житель Иркутска Эдуард Дьяконов, боец из Бодайбо Ашир Бердыев и Александр Васильев.