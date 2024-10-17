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Бойцу СВО из Забайкалья посмертно присвоили звание Героя России

Александр Васильев погиб 21 октября 2023 года «за ленточкой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Звание Героя России посмертно присвоили майору Александру Васильеву из Забайкалья. Губернатор области Игорь Кобзев передал дочери погибшего знак особого отличия. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Александр Васильев с позывным «Ангара» также награжден медалями Суворова и «За боевые отличия». Группа, которую он возглавлял, внесла значительный вклад по выполнению Авдеевской операции. Мужчина погиб 21 октября 2023 года «за ленточкой», похоронили его в Чите.

— Героические действия Александра Васильева стали еще одним примером мужества и отваги сибиряков. Он был храбрым и мужественным человеком, ушел из жизни как настоящий воин. Он сохранил честь, достоинство, верность Присяге и своим боевым товарищам, — рассказал Игорь Кобзев.

На данный момент более 1280 жителей Приангарья получили государственные награды за героизм и мужество, которые они проявили в зоне проведения СВО. Среди них есть три Герои России: житель Иркутска Эдуард Дьяконов, боец из Бодайбо Ашир Бердыев и Александр Васильев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре спасли ребенка с врожденным пороком сердца.