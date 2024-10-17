Бойцу СВО из Забайкалья посмертно присвоили звание Героя России

Звание Героя России посмертно присвоили майору Александру Васильеву из Забайкалья. Губернатор области Игорь Кобзев передал дочери погибшего знак особого отличия. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Александр Васильев с позывным «Ангара» также награжден медалями Суворова и «За боевые отличия». Группа, которую он возглавлял, внесла значительный вклад по выполнению Авдеевской операции. Мужчина погиб 21 октября 2023 года «за ленточкой», похоронили его в Чите.
— Героические действия Александра Васильева стали еще одним примером мужества и отваги сибиряков. Он был храбрым и мужественным человеком, ушел из жизни как настоящий воин. Он сохранил честь, достоинство, верность Присяге и своим боевым товарищам, — рассказал Игорь Кобзев.
На данный момент более 1280 жителей Приангарья получили государственные награды за героизм и мужество, которые они проявили в зоне проведения СВО. Среди них есть три Герои России: житель Иркутска Эдуард Дьяконов, боец из Бодайбо Ашир Бердыев и Александр Васильев.
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