Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

«В части установления запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно прибывающего в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, и не имеющих иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации)… плановый срок: ноябрь», — сказано в документе.
Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.