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Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума планирует в ноябре рассмотреть законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, следует из примерного плана законопроектной работы палаты, с которым ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В части установления запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно прибывающего в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, и не имеющих иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации)… плановый срок: ноябрь», — сказано в документе.

Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.

Госдума