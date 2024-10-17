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В РФ предложили запретить использование измерителя скорости интернета SpeedTest

В Госдуме и ФСБ поддержали предложение о том, чтобы исключить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Об этом говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС) — ранее она выдвинула такую инициативу.

Источник: Reuters

Из писем, с которыми ознакомились «Известия», следует, что законодатели и силовики согласны с предложением об обязательном использовании операторами российских программных продуктов для измерения скорости передачи данных в сетях вместо зарубежного аналога.

Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США — американцы смогли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи, объясняет свою обеспокоенность президент Международной академии связи Анастасия Оситис в своем обращении в Госдуму (документ есть у «Известий»). SpeedTest позволяет собирать информацию о сетях связи, которая впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране, отмечается в документе.

В Госдуме запрос на рассмотрение предложения передали вице-премьеру Дмитрию Григоренко, также следует из письма в МАС зампредседателя ГД Петра Толстого.

«Даже потенциальная возможность доступа со стороны наших геополитических оппонентов к данным о работе телеком-инфраструктуры России недопустима. В условиях СВО потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов не должно быть в принципе. Поэтому, конечно, я поддерживаю запрет использования отечественными операторами западных продуктов для измерения скорости интернет-соединения», — сказал «Известиям» Толстой.

Госдума
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