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Умер известный джазмен Игорь Бойков

Ему было 86 лет.

Источник: Аргументы и факты

Ушел из жизни известный российский джазовый музыкант и педагог Игорь Бойков. Ему было 86 лет. Об этом сообщает Lipetskmedia.ru.

Игорь Бойков руководил джаз-ансамблем в Липецке, а также занимал должность преподавателя и заведующего в эстрадном отделении в колледже искусств. Он руководил оркестром с 2004 года, а последний его концерт в качестве художественного руководителя и дирижера Липецкого джазового оркестра состоялся в 2020 году.

Его вклад в культуру был отмечен медалью «Ветеран труда» и наградой от Министерства культуры РФ за «обладание выдающимися показателями в работе». В 2006 году Бойкову присвоили почетное звание заслуженного работника культуры РФ.

Ранее сообщалось, что певец Джек Колвелл умер за месяц до своего 35-летия. За несколько дней до смерти он анонсировал новый альбом.