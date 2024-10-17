Умер известный джазмен Игорь Бойков

Игорь Бойков руководил джаз-ансамблем в Липецке, а также занимал должность преподавателя и заведующего в эстрадном отделении в колледже искусств. Он руководил оркестром с 2004 года, а последний его концерт в качестве художественного руководителя и дирижера Липецкого джазового оркестра состоялся в 2020 году.