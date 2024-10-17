Умер известный джазмен Игорь Бойков

Ушел из жизни известный российский джазовый музыкант и педагог Игорь Бойков. Ему было 86 лет. Об этом сообщает Lipetskmedia.ru.
Игорь Бойков руководил джаз-ансамблем в Липецке, а также занимал должность преподавателя и заведующего в эстрадном отделении в колледже искусств. Он руководил оркестром с 2004 года, а последний его концерт в качестве художественного руководителя и дирижера Липецкого джазового оркестра состоялся в 2020 году.
Его вклад в культуру был отмечен медалью «Ветеран труда» и наградой от Министерства культуры РФ за «обладание выдающимися показателями в работе». В 2006 году Бойкову присвоили почетное звание заслуженного работника культуры РФ.
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