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Рассказываем, по каким адресам отключат отопление в Иркутске 17 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 17 октября коснется трех округов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 17 октября 2024 коснется Свердловского, Правобережного и Ленинского округов. Специалисты займутся ремонтными работами, которые необходимы для предотвращения аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 17 октября 2024

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Клары Центкин, 17, Киевская, 15, Франк-Каменецкого, 30а, Иртышская, 3, — сказано в телеграмм-канале оператора.

Отопление отключат утром. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Отопление отключат еще утром, а в некоторой части Правобережного округа поздно вечером, но ограничение продлится до следующего дня. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 17 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 17 октября ожидается снег, воздух прогреется лишь до +2 градусов.