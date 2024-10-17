Рассказываем, по каким адресам отключат отопление в Иркутске 17 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 17 октября 2024 коснется Свердловского, Правобережного и Ленинского округов. Специалисты займутся ремонтными работами, которые необходимы для предотвращения аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Клары Центкин, 17, Киевская, 15, Франк-Каменецкого, 30а, Иртышская, 3, — сказано в телеграмм-канале оператора.
Отопление отключат еще утром, а в некоторой части Правобережного округа поздно вечером, но ограничение продлится до следующего дня. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 17 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 17 октября ожидается снег, воздух прогреется лишь до +2 градусов.