76-летний Михаил Шуфутинский заявил, что не получает пенсию

76-летний певец Михаил Шуфутинский признался, что не получает пенсию.
«Я не получаю пенсию. Я не пенсионер. Я действующий рабочий артист российской эстрады», — сказал он, слова цитирует NEWS.ru.
Заявление прозвучало в ходе гала-ужина премии «Виктория». Артист ответили на вопросы сотрудников средств массовой информации. Певца спросили, доволен ли он размером своей пенсии.
Ранее Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы соответствовать супруге, которая моложе его. Артист стал заниматься спортом и придерживаться правильного питания.
В сентябре текущего года Шуфутинский заявил, что стал прадедушкой. У 24-летнего внука певца и его супруги родилась дочь.