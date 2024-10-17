9 иностранцев выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства

Основная цель этого мероприятия заключается в выявлении иностранных граждан, которые незаконно пребывают в Казахстане или осуществляют трудовую деятельность без соответствующих разрешений.
За первые два дня мероприятия, проведенного миграционной службой отдела полиции города Курчатов, были выявлены и выдворены из страны семь иностранных граждан. Эти лица занимались незаконной трудовой деятельностью на территории Республики Казахстан. В результате проверки работодатель, допустивший нарушение законодательства, был оштрафован на сумму 184 600 тенге.
Помимо выявленных нарушений трудового законодательства, два иностранных гражданина были выдворены из Казахстана по причине просроченных документов на пребывание в стране.