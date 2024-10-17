9 иностранцев выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства

За первые два дня мероприятия, проведенного миграционной службой отдела полиции города Курчатов, были выявлены и выдворены из страны семь иностранных граждан. Эти лица занимались незаконной трудовой деятельностью на территории Республики Казахстан. В результате проверки работодатель, допустивший нарушение законодательства, был оштрафован на сумму 184 600 тенге.