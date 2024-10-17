Жителям Хабаровска и окрестностей скоро придётся перенастроить телевизоры

В министерстве цифрового развития предупреждают жителей города Хабаровска и Хабаровского района об отключении вещания пакета цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) 21 октября.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», неудобства будут вызваны с переходом на новую частоту, который начнётся в три часа ночи по местному времени. После проведения работ позже 17:00 понедельника, 21 октября, пользователям будет необходимо перенастроить свои приёмники. Отметим, что первый мультиплекс включает телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ТВ-Центр» и ОТР.
— В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения качественным цифровым эфирным телевизионным вещанием местных жителей. По результатам измерений, неудовлетворительное качество вещания обусловлено влиянием излучения передатчика с территории Китайской Народной Республики. Ввиду того, что устранение помехового воздействия со стороны данных передатчиков не представляется возможным, принято решение по смене частоты телевизионного вещания, — рассказали в Минцифры Хабаровского края.
По информации, предоставленной ведомством, отключение коснётся 55 населённых пунктов: Хабаровск, Анастасьевка, Благодатное, Бычиха, Виноградовка, Воронежское-1, Воронежское-2, Воронежское-3, Восточное, Восход, Вятское, Галкино, Гаровка-1, Гаровка-2, Голубичное, Джелюмкен, Дружба, Заозерное, Ильинка, Казакевичево, Калинка, Князе-Волконское, Константиновка, Корсаково-1, Корсаково-2, Краснознаменка, Краснореченское, Красносельское, Лесное, Малиновка, Малышево, Матвеевка, Мирное, Мичуринское, Нагорное, Некрасовка, Новокаменка, Новотроицкое, Осиновая Речка, Петропавловка, Ракитное, Ровное, Рощино, Свечино, Сергеевка, Сикачи-Алян, Скворцово, Смирновка, Сосновка, Таежное, Тополево, Федоровка, Черная Речка, Чернолесье и Чистополье.
СПРАВКА:
Пошаговая инструкция по настройке программ первого мультиплекса (44ТВК)) на приставках (ресиверах) к телевизору, телевизорах со встроенным тюнером стандарта DVB-T2
Последовательность действий и названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя и модели приставки.
Настройка каналов в автоматическом режиме.
1. Открыть меню приставки (ресивера) к телевизору, меню телевизора со встроенным тюнером и перейти в раздел «Параметры».
2. Выбрать язык и указать страну.
3. Выбрать тип сигнала. В нашем случае — DVB-T2.
4. Ищем функцию «Автоматический поиск каналов» или подобную.
5. Когда приставка найдёт доступные каналы, необходимо сохранить настройки.
Настройка каналов в ручном режиме.
Если не получилось настроить, то настраиваем каналы вручную. Для этого нужно следовать первым двум пунктам автонастройки, когда страна и тип сигнала уже выбраны.
1. Найти в меню «Ручной поиск каналов» или аналогичную опцию.
2. Выбрать «Ручной поиск» и ввести номер канала или частоту.
Введите:
Диапазон — UHF;
Частотный канал CH — 658 МГц;
Номер телевизионного канала (ТВК) — 44;
Ширина полосы (или полоса пропуска) — 8 МГц.
3. Применить и сохранить настройки.
При смене частотного плана вещания программ первого мультиплекса иных действий проводить не требуется.