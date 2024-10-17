Жителям Хабаровска и окрестностей скоро придётся перенастроить телевизоры

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», неудобства будут вызваны с переходом на новую частоту, который начнётся в три часа ночи по местному времени. После проведения работ позже 17:00 понедельника, 21 октября, пользователям будет необходимо перенастроить свои приёмники. Отметим, что первый мультиплекс включает телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ТВ-Центр» и ОТР.