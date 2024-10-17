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Растерзавших сотрудницу крымского парка «Тайган» львов решили не усыплять

Причиной трагедии считается человеческий фактор.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудница крымского сафари-парка «Тайган» погибла во время уборки клетки с тремя львами. О судьбе хищников высказался директор зоопарка Олег Зубков в беседе с РИА Новости.

Напомним, что женщина зашла в клетку и не закрыла засов между наружным и внутренним вольерами. В результате львы напали на нее и причинили смертельные раны.

Зубков назвал причиной происшествия человеческий фактор. Погибшая работала в зоопарке 18 лет, она хорошо знала хищников.

«Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам», — указал директор.

Ранее сообщалось, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.