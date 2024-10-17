35 могил солдат Великой Отечественной войны восстановили в Иркутске

На каждую плиту нанесли персональные данные солдат, а именно имена, фамилии, отчества и годы рождения (если они известны). На надгробиях изображен символ памяти: звезда и надпись «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава». Важно, что вся конструкция сделана с учетом сибирского климата, а значит, может перенести морозы.