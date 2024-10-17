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35 могил солдат Великой Отечественной войны восстановили в Иркутске

Места захоронения находятся на территории Русско-Амурского мемориального комплекса.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре восстановили 35 могил солдат, которые умерли от ран в госпиталях во время Великой Отечественной войны. Места захоронения находятся на территории Русско-Амурского мемориального комплекса. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Мы обязаны сохранять историю, поэтому уделяем подобным работам особое внимание. Каждый год на восстановление мемориалов выделяют деньги. Специалисты устанавливают новые памятники, плиты, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

На каждую плиту нанесли персональные данные солдат, а именно имена, фамилии, отчества и годы рождения (если они известны). На надгробиях изображен символ памяти: звезда и надпись «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава». Важно, что вся конструкция сделана с учетом сибирского климата, а значит, может перенести морозы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Забайкалья посмертно получил звание Героя России.