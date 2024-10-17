Депутат Бабашов: Зеленский собрался развязать третий мировой конфликт

Российский парламентарий Леонид Бабашов заявил, что у «плана победы» украинского главы Владимира Зеленского существует «скрытый подтекст», сообщает РИА Новости.
Депутат уточнил, что Зеленский намеревается развязать третью мировую войну.
«На мой взгляд, у диктатора Зеленского остались только один план и стратегия, да и те со скрытым подтекстом — вступить в НАТО для того, чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией», — сказал он.
Бабашов отметил, что предложение Зеленского является «суицидом» для Североатлантического альянса. НАТО на это не согласится.
По словам парламентария, альянс представляет собой «структуру, нацеленную на зарабатывание больших денег».
Ранее сообщалось, что Зеленский представил «мирный план». В частности, речь идёт о приглашении Украины в Североатлантический альянс ещё до завершения украинского конфликта.