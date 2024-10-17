Водителя с фальшивыми правами задержали в Хабаровском крае

В г. Комсомольске-на-Амуре полицейские возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейдовой проверки нарушений правил дорожного движения остановили транспортное средство под управлением 52-летнего жителя города Амурска. Во время проверки документов полицейские установили, что водительское удостоверение является поддельным. Дальнейшая проверка по базам данных Госавтоинспекции показала, что правонарушитель ранее не получал в установленном порядке права на управление транспортным средством. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что документ является ненадлежащим и изготовлен с применением струйной цветной печати.
Со слов мужчины, фальшивый документ он приобрел у неустановленного лица посредством сети Интернет за 40 тысяч рублей и получил его простым письмом в почтовом отделении города Амурска.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на один год.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке.