Водителя с фальшивыми правами задержали в Хабаровском крае

Как рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейдовой проверки нарушений правил дорожного движения остановили транспортное средство под управлением 52-летнего жителя города Амурска. Во время проверки документов полицейские установили, что водительское удостоверение является поддельным. Дальнейшая проверка по базам данных Госавтоинспекции показала, что правонарушитель ранее не получал в установленном порядке права на управление транспортным средством. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.