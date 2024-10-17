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Улица Стасова в Новосибирске очищена от несанкционированной свалки

Прокуратура Заельцовского района добилась устранения экологического нарушения.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Благодаря оперативным действиям прокуратуры Заельцовского района Новосибирска, проблема несанкционированной свалки на улице Стасова, 4, наконец, решена. Жители района могут вздохнуть с облегчением, сообщает «МК в Новосибирске».

В ходе плановой проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды, прокуратурой Заельцовского района было выявлено нарушение в районе дома № 4 по улице Стасова. Было установлено незаконное размещение твердых бытовых отходов.

В связи с выявленным нарушением, прокуратура направила представление директору МКУ «Центральное» с требованием незамедлительно устранить свалку. МКУ «Центральное», привлекая специализированную подрядную организацию, выполнило предписание. На данный момент несанкционированная свалка полностью ликвидирована.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что из-за строительства концессионных школ новосибирское министерство попало под суд.

ЖКХ