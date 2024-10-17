Вынужденная необходимость. Для чего Шакшинский мост в Уфе закрывают на месяц

Мост через реку Уфа у микрорайона Шакша, построенный в середине 1980-х годов, к 2023 году находился в предаварийном состоянии. Он имел железобетонную конструкцию, которая со временем теряет свою прочность и начинает разрушаться под воздействием влаги, перепадов температур и нагрузок от проходящего транспорта. Изначально мостовое сооружение проектировалось под нагрузки в 30 тонн. Однако после обнаружения провисаний балок консольных пролетов было установлено ограничение на проезд транспорта в 25 тонн, а потом — в 20 тонн. Последнее обследование моста проводилось в 2019 году. Тогда были зафиксированы провисания балок от 24 до 28 сантиметров, что требовало принятия быстрых мер. Эксперты обследовали пролеты и выявили наиболее слабые участки конструкции, которые нуждались в срочной модернизации и замене.
«Состояние моста оценивалось как предаварийное, дальше мы тянуть не могли, было принято решение о проведении капремонта, — пояснил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов. — В 2020 году мы уже получили положительное заключение госэкспертизы. С этого момента нашим управлением велась работа по включению данного проекта в федеральную программу. Нам это удалось — капремонт объекта включен в нацпроект “Безопасные качественные дороги”. Доля федеральных средств составляет около 80%».
Летом 2023 года на Шакшинском мосту начался капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках мостостроители заменяют все балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические, а также опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста. Все это обеспечит намного большую прочность конструкции и увеличит ее эксплуатационный ресурс. Кроме того, транспортный объект получит современную гидроизоляцию и систему отвода ливневых стоков на локальные очистные сооружения. По заявлениям специалистов, после проведения капремонта срок службы моста составит до 50 лет.
Тонкости работы
Капитальный ремонт многополосного моста с заменой многих силовых и несущих конструкций представляет собой сложную технологическую задачу, требующую частичного и полного перекрытия движения транспорта.
Изначально строители перекрыли одну сторону, сделали работы на ней, затем перекрыли другую, а первую открыли. В июле 2024 года мост закрывали полностью на две недели.
Теперь предстоит очередное перекрытие на месяц. Ранее сообщалось, что это произойдет в воскресенье, 20 октября, но теперь сроки перенесли на три дня. Закрытие движения состоится в среду, 23 октября, а возобновление проезда автомобилей намечено на 24 ноября.
Как пояснили в администрации города, необходимость полного перекрытия движения связана с работами по соединению левой и правой половины моста в единую силовую конструкцию. Этот этап требует высокой точности стыковки деталей, что очень сложно сделать при проезде рядом автомашин.
«Осталось смонтировать еще порядка 120 тонн металлоконструкций между правой и левой частями, после этого с середины моста в двух направлениях будут работать автоматические сварочные аппараты», — отметил Евгений Кулешов.
Ещё в это время мостостроители нанесут гидроизоляцию, установят барьерное ограждение, опоры наружного освещения, обустроят сети ливневой канализации и связи, уложат асфальтовое покрытие на мосту и подходах к нему. Асфальтные работы частично попадут в минусовую температуру. Однако специалисты пояснили, что подобрана специальная рецептура, позволяющая производить укладку асфальтобетонного покрытия в температурном режиме до минус 10.
При этом мост планируется сдать в эксплуатацию раньше контрактных сроков, изначально намеченных на февраль 2025 года. Как пояснили в администрации города, подрядчики должны полностью завершить капремонт до конца декабря.
Альтернативный путь
С учетом высокого автомобильного и пассажирского трафика на данном направлении, городские власти предусмотрели комплекс мер на время полного перекрытия Шакшинского моста. Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными вариантами проезда. Это федеральная трасса М-5 «Урал» — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт и Восточный выезд. Объездной путь до остановки Округ Галле через Восточный выезд составит 35 километров, по Нагаевскому шоссе — 42 километра, а через Оренбургский тракт — 49 км.
«В часы пик на Восточном выезде в пунктах взимания платы будут присутствовать кассиры и инженеры, которые помогут оперативно решать вопрос с оплатой и ускорят процесс проезда», — подчеркнул и. о. руководителя Транспортной дирекции Кирилл Бруньковский.
Альтернативой объезда может стать речной паром на переправе «Князево», который начнет работу с 23 октября. Его общая вместимость — 11 легковых машин и 77 пеших пассажиров. Время работы — с 8.00 до 18.00. Транспортировка автомобилей экстренных служб (пожарные, скорая помощь) будет производиться в круглосуточном режиме.
Хорошей заменой личному транспорту на время перекрытия Шакшинского моста станет электричка, которой добавят вагоны и составы.
«Компанией проведен анализ и на основе данных пассажиропотока назначены дополнительные поезда, которые позволят снять нагрузку. В городской агломерации будет курсировать 54 пригородных поезда, из них 35 — по всему маршруту следования Дема — Шакша», — сообщил начальник сектора развития и маркетинга Башкортостанской пригородной пассажирской компании Артур Галимов.
Работу общественного транспорта интегрируют под график движения городской электрички. Подвоз пассажиров будет осуществляться прямо к станции Шакша автобусами № 35к, № 221 и № 225.