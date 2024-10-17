Вынужденная необходимость. Для чего Шакшинский мост в Уфе закрывают на месяц

Мост через реку Уфа у микрорайона Шакша, построенный в середине 1980-х годов, к 2023 году находился в предаварийном состоянии. Он имел железобетонную конструкцию, которая со временем теряет свою прочность и начинает разрушаться под воздействием влаги, перепадов температур и нагрузок от проходящего транспорта. Изначально мостовое сооружение проектировалось под нагрузки в 30 тонн. Однако после обнаружения провисаний балок консольных пролетов было установлено ограничение на проезд транспорта в 25 тонн, а потом — в 20 тонн. Последнее обследование моста проводилось в 2019 году. Тогда были зафиксированы провисания балок от 24 до 28 сантиметров, что требовало принятия быстрых мер. Эксперты обследовали пролеты и выявили наиболее слабые участки конструкции, которые нуждались в срочной модернизации и замене.