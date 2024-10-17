Отец троих детей из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Алексей Харитонов родился 1 июля 1977 года в селе Усть-Алтан, окончил школу, а после отправился на срочную службу в Челябинскую область. Затем вернулся домой и работал механизатором. В 1999 году мужчина женился, у него родилось трое детей, а после еще трое внуков.