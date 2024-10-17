Отец троих детей из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Боец СВО из Осинского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения воинского долга. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Осинского городского округа.
Алексей Харитонов родился 1 июля 1977 года в селе Усть-Алтан, окончил школу, а после отправился на срочную службу в Челябинскую область. Затем вернулся домой и работал механизатором. В 1999 году мужчина женился, у него родилось трое детей, а после еще трое внуков.
— С 2002 года служил в ОВД Боханского района. В 2005 году был переведён в отдел Вневедомственной охраны Ленинского округа города Иркутска, откуда ушел на пенсию по выслуге лет. Потом устроился в охранное агентство, — рассказывают в администрации.
В зону проведения СВО мужчину мобилизовали, он был командиром отделения. Пережил множественные ранения и контузию, однако каждый раз восстанавливался и возвращался в строй.
В июне 2024 года Алексея Харитонова наградили «Медалью за отвагу» и «Орденом Мужества». Боец погиб 7 октября 2024, прощание с ним прошло 16 октября в родном селе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Забайкалья стал Героем России.