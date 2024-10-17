В США осудят мужчину, привязавшего собаку к забору во время урагана

Хозяин собаки, который оставил питомца привязанным к забору во время урагана «Милтон» в штате Флорида, будет отвечать в суде за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, на прошлой неделе в разгар урагана «Милтон» на придорожной полосе в Тампе был найден белый бультерьер, прикованный к забору. Очевидцы отметили, что пес стоял в воде, что вызвало волну возмущения среди населения.
«Вы не можете просто привязать собаку и оставить её там на время шторма. Это совершенно неприемлемо, и мы привлечём вас к ответственности», — заявил губернатор Флориды Рон Десантис.
Уточняется, что владельцу собаки грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что ураган «Милтон» в американском штате Флорида привел к гибели не менее чем 12 человек. Один человек погиб в результате падения дерева на машину.