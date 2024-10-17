В Омске покажут хоррор по произведениям Эдгара Алана По

Режиссер Ольга Постоногова сплела воедино сюжетные линии из четырех знаменитых произведений По: «Лигейя», «Сердце-обличитель», «Маска Красной смерти» и «Ворон». На фоне этих таинственных историй разворачивается история Смерти, которую воплощает певица Елизавета Бугело, и Души Эдгара Аллана По, роль которого исполняет драматический актер Дмитрий Исаенко.