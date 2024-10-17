В Омске покажут хоррор по произведениям Эдгара Алана По

Омский Дом актера подготовил осеннюю премьеру музыкального хоррора «Никогда/Nevermore». Спектакль, поставленный по мотивам рассказов Эдгара Аллана По, обещает стать захватывающим путешествием в мир мрачных фантазий и тревожных образов.
Режиссер Ольга Постоногова сплела воедино сюжетные линии из четырех знаменитых произведений По: «Лигейя», «Сердце-обличитель», «Маска Красной смерти» и «Ворон». На фоне этих таинственных историй разворачивается история Смерти, которую воплощает певица Елизавета Бугело, и Души Эдгара Аллана По, роль которого исполняет драматический актер Дмитрий Исаенко.
Герой спектакля, застрявший в бесконечном сне, оказывается перед выбором — оставаться в мире кошмаров или шагнуть в неизвестность. Смерть протягивает ему руку помощи, предлагая перейти в иной мир.
«Это не просто театральная постановка, а синтез различных жанров и технологий. Студенты кафедры дизайна ОмГТУ создали мультимедийную декорацию, дополненную нейросетью, которая “дорисовала” некоторые фрагменты, придавая сцене особую атмосферу таинственности и мистификации», — рассказали в театре.
Музыкальное сопровождение подчеркивает драматизм событий, создавая неповторимый звуковой ландшафт, который погружает зрителя в мир мрачных фантазий Эдгара Аллана По.