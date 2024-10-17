Школьники Владивостока осваивают управление беспилотниками

Это не первый раз, когда в школах Владивостока внедряют передовые дисциплины. В 2022 году в семи школах города (№№ 6, 14, 28, 33, 39, 62 и 68) стартовали уроки робототехники. Программа действует до сих пор. Ученики изучают строение роботов, их алгоритмы, а также программирование на Elementary AUV и языке Python, который требуется для сдачи ЕГЭ по информатике в старших классах, что делает занятия особенно полезными для будущего школьников.

