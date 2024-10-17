Школьники Владивостока осваивают управление беспилотниками

В нескольких школах Владивостока появилась новая учебная дисциплина — управление беспилотниками. В начале октября девять образовательных учреждений получили комплекты беспилотных летательных аппаратов отечественной модели «Пионер». Эти дроны активно используют для обучения будущих операторов БПЛА.
Как сообщила пресс-служба администрации города, нововведение внедрено в школы № 42, 52, 61, 66, 73, 82, гимназию № 1, а также в центры образования «Вектор» и № 39. Перед началом занятий 14 педагогов прошли обучение на базе МГУ им. Г. И. Невельского, где управление беспилотниками уже преподают на университетском уровне, что позволило эффективно передавать знания и школьникам.
Владислав Фролов, учитель робототехники из центра образования № 39, рассказал, что школа получила 15 комплектов беспилотников, оснащённых дополнительным оборудованием. Эта модель «Пионер» подходит не только для спортивного пилотирования, но и способна вести видеосъёмку, трансляции, а также выполнять задачи по отслеживанию и транспортировке небольших грузов.
Уроки проходят в специально оборудованном классе, где для безопасности учеников и оборудования установлен сетчатый куб, что даёт чувство спокойствия и школьникам, и учителям.
Это не первый раз, когда в школах Владивостока внедряют передовые дисциплины. В 2022 году в семи школах города (№№ 6, 14, 28, 33, 39, 62 и 68) стартовали уроки робототехники. Программа действует до сих пор. Ученики изучают строение роботов, их алгоритмы, а также программирование на Elementary AUV и языке Python, который требуется для сдачи ЕГЭ по информатике в старших классах, что делает занятия особенно полезными для будущего школьников.