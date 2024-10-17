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В Роспотребнадзоре развеяли мифы о здоровом питании

Специалисты красноярского ведомства рассказали, какие 5 заблуждений существуют о здоровом питании.

Источник: Freepik

1. Нужно есть только низкокалорийную пищу.

Это не так: важно питаться сбалансировано, добирать нужное количество белков, жиров и углеводов. Питаться только низкокалорийными продуктами — вредно.

2. Все жиры вредны для здоровья.

Жиры являются источником энергии, поэтому должны быть в рационе. Правда, важно отличать полезные жиры от вредных. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и растительных маслах, полезны.

3. Все углеводы вредны для фигуры.

Углеводы тоже важны для энергии. Включите в рацион больше сложных углеводов, если хотите придерживаться здорового питания. Например, ешьте больше овощей, фруктов, бобовых, зерновых.

4. Белки следует потреблять только из мясных продуктов.

На самом деле белки содержатся и в горохе, бобах, чечевице, тофу, орехах. В них также есть клетчатка, витамины и минералы.

5. Здоровое питание — это скучно и невкусно.

Питаться здорово — не значит есть только гречку и курицу. Блюда можно делать разнообразными, используя разные техники приготовления, приправы и специи.

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