В Роспотребнадзоре развеяли мифы о здоровом питании

1. Нужно есть только низкокалорийную пищу.
Это не так: важно питаться сбалансировано, добирать нужное количество белков, жиров и углеводов. Питаться только низкокалорийными продуктами — вредно.
2. Все жиры вредны для здоровья.
Жиры являются источником энергии, поэтому должны быть в рационе. Правда, важно отличать полезные жиры от вредных. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и растительных маслах, полезны.
3. Все углеводы вредны для фигуры.
Углеводы тоже важны для энергии. Включите в рацион больше сложных углеводов, если хотите придерживаться здорового питания. Например, ешьте больше овощей, фруктов, бобовых, зерновых.
4. Белки следует потреблять только из мясных продуктов.
На самом деле белки содержатся и в горохе, бобах, чечевице, тофу, орехах. В них также есть клетчатка, витамины и минералы.
5. Здоровое питание — это скучно и невкусно.
Питаться здорово — не значит есть только гречку и курицу. Блюда можно делать разнообразными, используя разные техники приготовления, приправы и специи.